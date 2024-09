SZOK!

Kolejny atak na bazarze w Warszawie. Mężczyzna raniony nożem w twarz. Trafił do szpitala

To kolejna taka sytuacja, do której doszło na terenie stolicy w niedzielę. Z samego rana na bazarze Olimpia doszło do strzelaniny, a kilka godzin później, zaledwie kilka kilometrów dalej przy bazarze Wolumen − do ataku nożownika. Jak udało nam się ustalić, jedna osoba została ranna w twarz, trafiła do szpitala. Policjanci prowadzą swoje czynności na miejscu zdarzenia.