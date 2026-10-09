Kolejny niebezpieczny incydent w szkole. Policja zatrzymała 15-latka z ostrym narzędziem

W ręce mundurowych wpadł 15-latek mieszkający na terenie gminy Wiskitki, podejrzany o publikowanie w sieci gróźb pozbawienia życia. Podczas interwencji policjanci zabezpieczyli przy nastolatku ostre narzędzie. Młody człowiek został przewieziony na komendę, a sprawą wkrótce zajmie się sąd rodzinny. Niestety, to tylko jeden z wielu podobnych przypadków w ostatnim czasie.

Żyrardowscy policjanci zatrzymali dzisiaj rano (9.10), w trakcie praktyk szkolnych w Mszczonowie 15-latka, mieszkańca gminy Wiskitki, który w mediach społecznościowych miał grozić innym osobom pozbawieniem życia. Przy nastolatku zabezpieczono ostre narzędzie. 15-latek został przewieziony do komendy. Obecnie trwają z nim czynności. Ze względu na wiek o jego losie zadecyduje sąd rodzinny.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026

Seria niebezpiecznych incydentów w polskich szkołach

Fala niepokojących zdarzeń rozpoczęła się w środę, 7 października, na terenie Ostrołęki. 19-letni Jakub zaatakował tam maczetą społeczność szkolną, a funkcjonariusze zabezpieczyli w jego plecaku ładunek wybuchowy własnej konstrukcji.

Jeszcze tego samego dnia w Sierpcu dzięki czujności jednego z nauczycieli udało się zapobiec poważniejszemu zagrożeniu. Mundurowi ujęli tam 17-latka z dwoma nożami, który kierował groźby pod adresem innych uczniów. Następnego dnia, w czwartek, doszło do tragedii w Leszczydole-Nowinach – 15-letni Wiktor wtargnął do budynku szkoły i pozbawił życia 37-letnią kobietę z personelu placówki.

Agresja w szkołach to problem znany od lat

Kwestia przemocy w placówkach oświatowych to zjawisko, z którym zmagamy się nie od dziś, a wcześniejsze incydenty powinny stanowić wyraźne ostrzeżenie dla odpowiednich służb. W ubiegłym miesiącu, we wrześniu, w podlaskiej miejscowości Ptaki 11-letni uczeń uderzył 10-latkę toporkiem. Trzy lata wcześniej zaledwie 20 kilometrów od Ostrołęki, w Kadzidle, Albert G. zranił ostrym narzędziem innych uczniów.