Kolejny niebezpieczny incydent w szkole. Policja zatrzymała 15-latka z ostrym narzędziem

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-09 10:32

Czy szkoły przestały być bezpiecznym miejscem? To pytanie dzisiaj zadaje sobie tysiące rodziców po fali brutalnych ataków i gróźb, która przetacza się przez nasz kraj. Kolejne zatrzymanie, tym razem 15-latka w Mszczonowie, tylko potwierdza, że mamy do czynienia z alarmującym zjawiskiem!

Dwóch policjantów prowadzi skutego nastolatka korytarzem. O zatrzymaniu 15-latka przeczytasz na SE.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

W ręce mundurowych wpadł 15-latek mieszkający na terenie gminy Wiskitki, podejrzany o publikowanie w sieci gróźb pozbawienia życia. Podczas interwencji policjanci zabezpieczyli przy nastolatku ostre narzędzie. Młody człowiek został przewieziony na komendę, a sprawą wkrótce zajmie się sąd rodzinny. Niestety, to tylko jeden z wielu podobnych przypadków w ostatnim czasie.

Seria niebezpiecznych incydentów w polskich szkołach

Fala niepokojących zdarzeń rozpoczęła się w środę, 7 października, na terenie Ostrołęki. 19-letni Jakub zaatakował tam maczetą społeczność szkolną, a funkcjonariusze zabezpieczyli w jego plecaku ładunek wybuchowy własnej konstrukcji.

Jeszcze tego samego dnia w Sierpcu dzięki czujności jednego z nauczycieli udało się zapobiec poważniejszemu zagrożeniu. Mundurowi ujęli tam 17-latka z dwoma nożami, który kierował groźby pod adresem innych uczniów. Następnego dnia, w czwartek, doszło do tragedii w Leszczydole-Nowinach – 15-letni Wiktor wtargnął do budynku szkoły i pozbawił życia 37-letnią kobietę z personelu placówki.

Agresja w szkołach to problem znany od lat

Kwestia przemocy w placówkach oświatowych to zjawisko, z którym zmagamy się nie od dziś, a wcześniejsze incydenty powinny stanowić wyraźne ostrzeżenie dla odpowiednich służb. W ubiegłym miesiącu, we wrześniu, w podlaskiej miejscowości Ptaki 11-letni uczeń uderzył 10-latkę toporkiem. Trzy lata wcześniej zaledwie 20 kilometrów od Ostrołęki, w Kadzidle, Albert G. zranił ostrym narzędziem innych uczniów.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI