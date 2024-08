i Autor: Shutterstock

POLICJA USTALA OKOLICZNOŚCI

Kolejny wypadek z udziałem malutkiego dziecka. 2,5-latek był nieprzytomny. Został zabrany do szpitala

To kolejny taki wypadek z udziałem dziecka w ostatnich tygodniach. Na początku lipca krajowe media zalała informacja dotycząca tragedii, która wydarzyła się w Katowicach. To tam do szpitala, po upadku z trzeciego piętra, został zabrany 2,5-letni chłopiec. Tym razem do podobnego wypadku doszło w miejscowości Częstoniew pod Grójcem.