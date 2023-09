Legionowo. 24-latka znęcała się nad synkiem

Pod koniec sierpnia wyszło na jaw, jaki dramat rozgrywa się w jednej z legionowskich rodzin. We wtorek, 29 sierpnia, do policjantów z Legionowa dotarła informacja o możliwym znęcaniu się nad 3-letnim chłopczykiem. - Dziecko trafiło do szpitala z urazem nogi. Tam lekarz zauważyła, że chłopczyk ma ślady, które mogą świadczyć o znęcaniu się. O sytuacji poinformowani zostali mundurowi - przekazała kom. Justyna Stopińska.

Ustalenia śledczych oraz zgromadzony przez nich i zabezpieczony materiał dowodowy szokują. To najbliższa dziecku osoba - jego 24-matka - miała zgotować mu w domu piekło. Co więcej, dramat malca miał trwać już od kilku miesięcy.

Mieszkanka Legionowa aresztowana

Kobieta została zatrzymana, a następnie przewieziona do Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Tam 24-latka usłyszała zarzut znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na jej wiek.

- Sąd na wniosek prokuratury i Policji zastosował wobec mieszkanki powiatu legionowskiego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Grozi jej do 8 lat więzienia - poinformowała kom. Justyna Stopińska.

Dzięki godnej pochwały reakcji lekarza oraz szybkiej interwencji policji 3-letni chłopiec jest już bezpieczny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi legionowska prokuratura.

i Autor: KPP w Legionowie 3-latek z urazem nogi trafił do szpitala. Wyszło na jaw, co robiła mu mamusia