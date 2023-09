Ministerstwo zdrowia zablokowało rozbudowę szpitala w Międzylesiu. Padły mocne słowa. „Zlekceważono pacjentów”

Marcin wsiadł rano do auta i odjechał. Do domu już nie wrócił. Trwają poszukiwania 41-latka

Tylko na chwilę została sama z córką. Poparzona 7-latka walczy o życie w szpitalu. "Co ja zrobiłam?!"

Warszawa, Wawer. Zablokowano rozbudowę szpitala. Placówka straci 300 milinów złotych

Szpital w Międzylesiu obsługuje 300 tysięcy mieszkańców Warszawy i gmin ościennych. To najważniejsza placówka medyczna w tym rejonie, jednak podczas pandemii koronawirusa szpital borykał się ze znacznym brakiem łóżek dla pacjentów, dlatego postanowiono go rozbudować. Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 300 milionów złotych na postawienie nowych budynków, w których w przyszłości, w razie kolejnych epidemii, znalazłyby się oddziały zakaźne, ale nie tylko. Szpital Międzyleski chce rozbudować również oddziały neurologiczne i udarowe. Placówka wiele lat starała się o pieniądze, które teraz może stracić. Przebudowa stoi pod wielkim znakiem zapytania.

– Inwestycja została zablokowana. Zlekceważono pacjentów. To samorząd województwa mazowieckiego dostrzegł tak istotne potrzeby dla mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin. Moim marzeniem jest to, by taką perspektywę patrzenia miało również ministerstwo zdrowia – mówił nam Jarosław Rosłon, dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jednak nie chodzi o samy oddziały zakaźne. Brak inwestycji odczują najbardziej mieszkańcy warszawskiego Wawra. Nowa inwestycja obejmowała również rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który w aktualnej sytuacji jest najbardziej przeciążony.

– Dzięki tej rozbudowie warunki w szpitalu polepszyłyby się i byłyby odpowiednie, by sprawnie działać i to dla naszych mieszkańców jest kluczowa rzecz. Chcemy stworzyć kompleks z odpowiednią infrastrukturą. Długo czekaliśmy na te środki i jesteśmy wdzięczni za ich przekazanie. Całe działanie ministerstwa jest dla nas niezrozumiałe i czekamy na szybki powrót do rozmów – komentował burmistrz dzielnicy Wawer, Norbert Szczepański.

Ostateczny głos w sprawie inwestycji należy do ministra. Zwróciliśmy się do resortu zdrowia z pytaniami, dlaczego wydano negatywną opinię w sprawie rozbudowy placówki. Czekamy na odpowiedź.