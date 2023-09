i Autor: KPP w Piasecznie Policjanci z komendy piaseczyńskiej odeskortowali samochodu. Uratowali życie chorej kobiety, która była w środku

Zaważyły sekundy

Musiała pilnie dostać się do szpitala, liczyła się każda minuta. Pomogli policjanci

Weronika Włodarska | alig 15:31

Gdy zagrożone jest ludzkie życie, każda minuta jest na wagę złota. Roztrzęsiony 51-latek zwrócił się o pomoc do policjantów, gdy wiózł swoją żonę do szpitala. Stan kobiety był poważny, a droga do placówki medycznej długa. Mundurowi nie wahali się ani chwili. Eskortowali auto aż pod same drzwi szpitala.