Kolejowa rewolucja w Warszawie. Przejście, na które czekali ponad dwa lata, w końcu otwarte

Takie przywileje mają pracownicy w Watykanie. 15 dni wolnego więcej i urlop za ślub to dopiero początek

Prawie 50 osób na to patrzyło!

W ostatnich dwóch latach kilkukrotnie podejmowaliśmy temat budowy przejść przez tory do rezerwatu przyrody na warszawskiej Pradze. Ponad dwa lata presji mieszkańców, opisywanej przez „Super Express” przyniosły efekt − przejścia w końcu zostały otwarte.

Przejścia przez tory na Pradze-Południe w końcu oficjalnie otwarte. To koniec wielu lat absurdów

− Jeszcze dwa lata temu dostaliśmy informacje, że przejść tu nie będzie, a one przecież tu były od zawsze. Dla nas to była informacja niewyobrażalna. Dla nas, dla ludzi, którzy codziennie korzystają z rezerwatu. Okazało się, że głównym powodem było to, że miasto w porę nie zgłosiło zapotrzebowania na te przejścia. Coś trzeba było zrobić, stąd nasze działania − opowiada podczas oficjalnego otwarcia przejść Paweł Kędzierski (45 l.).

Presja miała sens. PKP PLK ostatecznie zgodziło się na budowę przejść z sygnalizacją i rogatkami. Znaleziono 6 milionów złotych i inwestycja na Pradze-Południe dobiegła końca.

− W odpowiedzi na apele mieszkańców warszawskich dzielnic Pragi Południe i Rembertowa, zbudowaliśmy bezpieczne przejścia przez tory, które prowadzą do pieszego szlaku w Rezerwacie Przyrody Olszynka Grochowska. Przejścia zabezpieczyliśmy rogatkami i sygnalizacją świetlno-dźwiękową. Zamontowaliśmy oświetlenie i zbudowaliśmy chodniki − opowiada Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

− Retoryczne argumenty, presja, wysyłanie pism dało efekty. To zakończenie wieloletniego absurdu polegającego na tym, że my – mieszkańcy – nie mieliśmy na terenie Pragi-Południe dostępu do jej rezerwatu. Cieszymy się, że w końcu będziemy mogli legalnie pospacerować po tym pięknym terenie − opowiada dalej Kuźma.

− To nie koniec starań, gdyż jest możliwość zagospodarowania terenów wzdłuż torów i stworzenia ciągu rekreacyjnego do spacerów, też atrakcyjnego dla rowerzystów, rolkarzy czy biegaczy − zapowiada.

Przejście przez tory czeka na otwarcie. "Koniec wielu lat absurdów". Wybudowali je za 6 milionów złotych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.