Kolejarze budują przejście na Olszynce Grochowskiej. Mieszkańcy wygrali wojnę z PKP

Mieszkańcy dopięli swego

Mieszkańcy Grochowa i Wygody w maju 2022 roku rozpoczęli głośno protestować i walczyć o to, by przy okazji remontu linii kolejowych nr 7 i 506 wybudować legalne i bezpieczne przejście przez tory prowadzące do rezerwatu Olszynka Grochowska. Na słupach zawisły plakaty, na Facebooku powstała grupa, a o wszystkim została poinformowana nasza redakcja. Po wielu miesiącach przerzucania się odpowiedzialnością między kolejarzami a samorządem, wspólne działania mieszkańców i dziennikarzy „SE” odniosły dobry skutek. Mimo problemów z finansowaniem, projektami i całą biurokracją udało się usiąść do konkretnych negocjacji i wypracować konsensus.

Rozpoczęła się budowa

Od wtorku przy torach pracuje ciężki sprzęt. Kolejarze w drodze wyjątku zgodzili się na zbudowanie tam przejścia w poziomie szyn z zastosowaniem sygnalizacji i rogatek. - W tym tygodniu rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze. Zakończenie robót wraz z przygotowaniem zabezpieczeń w postaci labiryntów planowane jest w styczniu 2024 r. Następnie wybudowane zostaną rogatki, co planowane jest na wiosnę – przekazał Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK SA. Koszt budowy dwóch przejść z zabezpieczeniami to około 6 mln zł.

