Kolejowy armagedon w Warszawie! Pociągi opóźnione nawet o 2 godziny

2026-01-19 13:41

Paraliż na torach w Warszawie i gigantyczne opóźnienia pociągów. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia pasażerowie Kolei Mazowieckich i SKM muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, a opóźnienia sięgają nawet ponad dwóch godzin. WTP potwierdza problemy i wprowadza nadzwyczajne rozwiązania dla podróżnych.

  • Utrudnienia techniczne na stacji Warszawa Zachodnia sparaliżowały ruch kolejowy w stolicy.
  • Pociągi Kolei Mazowieckich i SKM notują opóźnienia do ponad dwóch godzin, część składów kursuje zmienionymi trasami.
  • Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM, aby ułatwić podróżowanie po Warszawie.
  • Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia!

Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie

Pasażerowie kolei w Warszawie i okolicach przeżywają dziś prawdziwy koszmar. Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, od godziny 10:35 występują poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Problemy mają charakter techniczny i dotyczą rejonu stacji Warszawa Zachodnia.

Zgodnie z komunikatem WTP, w związku z awarią mogą wystąpić opóźnienia, utrudnienia w kursowaniu, skrócenia tras oraz całkowite odwołania pociągów. Część składów KM i SKM została skierowana przez Warszawę Centralną, z pominięciem takich stacji jak Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion.

Skala problemów jest widoczna na Portalu Pasażera PKP PLK S.A. Na liście opóźnień znajdują się pociągi spóźnione nawet o ponad 120 minut. Opóźnienia dotyczą zarówno połączeń dalekobieżnych, jak i regionalnych, w tym relacji m.in. Warszawa Zachodnia − Dęblin, Kraków Główny − Gdynia Główna czy Lublin Główny − Bydgoszcz Główna.

Wzajemne honorowanie biletów

W odpowiedzi na chaos na torach, od godziny 13:11 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1. i 2. strefie biletowej we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej. Oznacza to, że pasażerowie mogą korzystać z autobusów, tramwajów i metra, aby ominąć najbardziej newralgiczne odcinki.

Aktualne informacje o opóźnieniach i utrudnieniach dostępne są na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej. Podróżni muszą uzbroić się w cierpliwość.

Totalny PARALIŻ Warszawy. Gigantyczne korki i opóźnienia
