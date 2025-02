W rozpędzony radiowóz uderzył drugi samochód. Kolizja zablokowała ruch na skrzyżowaniu

Warszawa, Praga-Południe. W rozpędzony radiowóz uderzył drugi samochód

Do zdarzenia doszło w niedzielę (9 lutego) o godzinie 12:45. Policyjny radiowóz był pojazdem uprzywilejowanym i poruszał się z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi. Mimo to, przy wjeździe na skrzyżowanie z aleją Zieleniecką, doszło do kolizji.

Na miejscu pojawiły się służby, które zabezpieczyły teren zdarzenia. Z relacji świadków wynika, że zderzenie było gwałtowne – na chodniku widać było rozbite szkło, a jeden z pobliskich znaków drogowych został mocno wygięty. Radiowóz ma znaczne wgniecenie na lewym boku, audi uszkodzony przód, natomiast volkswagen – tył z lewej strony.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policja zakwalifikowała je jako kolizję, co oznacza, że nie było ofiar ani poważnych obrażeń. Z powodu uszkodzonych pojazdów oraz konieczności przeprowadzenia czynności wyjaśniających ruch w okolicy był przez pewien czas utrudniony.

Służby apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na pojazdy uprzywilejowane, szczególnie w rejonach skrzyżowań, gdzie może dochodzić do nieprzewidzianych sytuacji.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy

