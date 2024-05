Koleje Mazowieckie wprowadzają nowy bilet. „W całym Radomiu”

Usłyszał krzyk dziecka i zaczął biec w jego kierunku. Tatuś chłopaka nie mógł uwierzyć w to, co się stało

Dzięki tej innowacyjnej usłudze, pasażerowie będą mogli skorzystać zarówno z pociągów Kolei Mazowieckich, jak i autobusów komunikacji miejskiej w Radomiu, używając tylko jednego biletu. Nowy bilet będzie dostępny zarówno w kasach biletowych, jak i przez stronę internetową przewoźnika.

Komunikacyjna rewolucja. Koleje Mazowieckie wprowadzają nowy bilet

Bilet zintegrowany z Radomiem uprawnia do przejazdu pociągiem KM z dowolnej stacji w obszarze działania Kolei Mazowieckich do Radomia i z powrotem oraz korzystania z dowolnego autobusu komunikacji miejskiej w Radomiu przez 60 minut od momentu skasowania.

Oferta skierowana jest do wszystkich podróżnych planujących przejazdy do lub z Radomia pociągami Kolei Mazowieckich, bez względu na rodzaj biletu. To nowoczesne rozwiązanie znacznie ułatwi życie mieszkańcom i turystom, zapewniając wygodny i bezproblemowy dostęp do komunikacji miejskiej. Teraz każda podróż do Radomia będzie jeszcze łatwiejsza i bardziej komfortowa!