Konferencja "AI Health Horizons". Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje polską medycynę?

Konferencja „AI Health Horizons”. Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia. Nadchodzi nowa era medycyny?

Konferencja „AI Health Horizons” to wydarzenie, które ma na celu nie tylko zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji w medycynie, ale przede wszystkim zainicjowanie dyskusji na temat jej praktycznego zastosowania. Jak podaje serwis PoradnikZdrowie.pl, organizator wydarzenia, konferencja stawia na dynamiczną formułę, odchodząc od tradycyjnych wykładów na rzecz interaktywnych debat, rozmów eksperckich i warsztatów. Głównym punktem programu będzie debata oksfordzka, podczas której publiczność będzie miała okazję aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat roli AI w procesie diagnostycznym. To unikalna szansa na konfrontację różnych perspektyw – lekarzy, badaczy i twórców technologii, co pozwoli na głębsze zrozumienie wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja.

AI w diagnostyce i leczeniu: Czy roboty zastąpią lekarzy?

Podczas konferencji poruszone zostaną kluczowe tematy, które mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości opieki zdrowotnej. Uczestnicy dowiedzą się, jak AI może być wykorzystywana w personalizacji leczenia i projektowaniu terapii celowanych. Omówione zostaną również praktyczne wdrożenia robotyki medycznej w chirurgii i rehabilitacji, co otwiera nowe możliwości dla pacjentów i lekarzy. Ważnym aspektem będzie także bezpieczeństwo danych i interoperacyjność systemów e-zdrowia, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania nowoczesnej opieki zdrowotnej. Eksperci przedstawią metody tworzenia i testowania modeli AI w warunkach klinicznych, a także poruszą kwestie etyczne i odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez algorytmy. Czy sztuczna inteligencja to tylko narzędzie, czy też z czasem zyska autonomię w podejmowaniu kluczowych decyzji medycznych?

Praktyczne warsztaty i przyszłość AI w medycynie: Jak przygotować się na zmiany?

Konferencja „AI Health Horizons” to nie tylko teoria, ale również praktyka. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu komunikacji z modelami językowymi (promptowanie) oraz automatyzacji dokumentacji medycznej. Dowiedzą się również, jak eliminować tzw. halucynacje AI, czyli błędy i nieścisłości generowane przez algorytmy. W prace programowe konferencji zaangażowana jest Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli instytucji publicznych, świata nauki, medycyny oraz sektora innowacji, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Konferencja odbędzie się 10 września 2025 roku w Hotelu Bellotto w Warszawie. Transmisja live dostępna TUTAJ.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie poradnikzdrowie.pl/ai-health-horizons. Nie przegap szansy, aby być częścią rewolucji w medycynie!