Koniec przesiadek! Pociągiem dojedziesz prosto na lotnisko w Modlinie! Jest decyzja

2025-10-06 14:46

Wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej, która połączy stację kolejową Modlin bezpośrednio z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin. To koniec przesiadek do autobusów! Inwestycja ma ruszyć w 2027 roku, a pierwsi pasażerowie mają dojechać pociągiem na lotnisko już w 2029 roku.

Koniec z przesiadkami. Pociągiem dojedziesz na lotnisko w Modlinie

Nowa trasa kolejowa ze stacji Modlin do lotniska będzie dwutorowa i będzie miała długość około 5,5 km. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie istniejąca stacja kolejowa Modlin o dodatkowy tor i peron o długości 200 metrów. Planowana jest również budowa naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku, w pobliżu istniejącego ronda, a także stacji towarowej.

Inwestycja obejmie również budowę infrastruktury drogowej. Przewidziano budowę trzech wiaduktów: w ciągu drogi krajowej nr 62 nad nową linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2413W oraz w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Lotnisko w Modlinie zyska na inwestycji

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że nowa linia kolejowa zintegruje transport lotniczy z kolejowym, co przyniesie wiele korzyści pasażerom.

To bardzo dobra wiadomość, ponieważ nowa linia zintegruje transport lotniczy z kolejowym. Pasażerowie zyskają wygodny dojazd i bezpośrednie połączenie m.in. z Lotniskiem Chopina. Ta inwestycja zdecydowanie będzie sprzyjać rozwojowi portu Warszawa-Modlin, który planuje zwiększenie przepustowości i uruchomienie nowych tras − zaznacza marszałek Adam Struzik.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski również wyraża zadowolenie z podpisania decyzji lokalizacyjnej.

Wydałem strategiczną decyzję przyspieszającą rozwój lotniska w Modlinie. Lotniska, którego rozwój był przez wiele lat bezpodstawnie tłumiony. Dziś zmieniamy to dzięki współpracy rządu z samorządem z korzyścią dla mieszkańców województwa. Tą decyzją z poziomu rządowego wzmacniamy rozwój gospodarczy regionu. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający centralną Polskę − podkreśla Mariusz Frankowski.

Kiedy pojedziemy pociągiem na lotnisko w Modlinie?

Dzięki nowej linii kolejowej znikną obecne utrudnienia w dojeździe na lotnisko, gdzie pasażerowie muszą przesiadać się z pociągu do autobusu, by dotrzeć do terminalu. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2027 roku i zakończyć w 2029 roku.

Maciej Kaczorek, członek zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podkreśla, że inwestycja jest wynikiem współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

To czysta synergia: dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zrealizujemy inwestycję, która znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu. Bezpośrednie połączenie kolejowe z lotniskiem w Modlinie to krok w stronę nowoczesnego i zintegrowanego transportu, na który liczą mieszkańcy i podróżni − zaznacza.

Koszt budowy inwestycji szacowany jest na 256 mln zł. Samorząd województwa mazowieckiego w latach 2016-2026 zabezpiecza na etap przedprojektowy i opracowanie projektu 21 mln zł. Przewiduje się, że prace budowlane zostaną sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

