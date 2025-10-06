Zamkną peron, wstrzymają ruch na dworcu w Warszawie. PKP PLK pokazuje nowy rozkład jazdy

Nowy rozkład jazdy pociągów będzie obowiązywać do 13 grudnia. Zmiany w odjazdach i przyjazdach to efekt remontów torów, stacji i przystanków kolejowych w całej Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają krótsze podróże i lepszy dostęp do pociągów w mniejszych miejscowościach.

Pendolino do Zakopanego i więcej pociągów na Śląsku

Na południu kraju, szczególnie na Śląsku i Podhalu, pasażerowie odczują największe zmiany. Dzięki zakończonej w 2023 roku modernizacji torów możliwe jest uruchomienie Pendolino z Warszawy do Zakopanego. Pierwszy przejazd promocyjny zaplanowano na 18 października.

Po dwóch latach wracają też połączenia PKP Intercity na trasie Chorzów Batory − Tarnowskie Góry. Na terenie Katowic otwarto aż cztery nowe przystanki: Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchna oraz Katowice Podlesie Dąbrowa. Nowy peron pojawił się również w Sosnowcu Głównym. Od 3 października pociągi znów kursują między Bydgoszczą Wschód a Unisławiem Pomorskim. Pasażerowie mogą też korzystać z nowego peronu w Bydgoszczy Fordonie.

Utrudnienia i remonty. Gdzie i na co trzeba uważać?

W województwie łódzkim od 25 października ruszają prace między Koluszkami a Częstochową. Część pociągów pojedzie objazdami, inne będą skrócone lub odwołane. Wciąż trwa modernizacja stacji Tomaszów Mazowiecki i odcinków Skierniewice − Bełchów oraz Skierniewice − Łowicz − Kutno, gdzie kursują autobusy zastępcze.

Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem trwa remont tzw. Nadodrzanki (linia 273). Dzięki temu w przyszłości podróż między Wrocławiem a Szczecinem skróci się nawet o 40 minut!

Na Mazowszu w dniach od 13 do 22 października wstrzymany zostanie ruch między Radomiem Krychnowice a Radomiem Głównym. W tym czasie pasażerów zabiorą autobusy ŁKA i Kolei Mazowieckich. W Warszawie też czekają utrudnienia − od 8 do 16 listopada pociągi nie będą zatrzymywać się na Dworcu Centralnym, a od 4 listopada do 3 grudnia zamknięty będzie peron nr 1 na Warszawie Ursus Północny.

Pamiętajcie, przed podróżą warto sprawdzić rozkłady jazdy na https://portalpasazera.pl/ oraz stronach internetowych przewoźników!

