Rewolucja na stacji PKP Gocławek. Drogowcy montują nowe windy. Co się zmieni?

Wiadukty nad torami w rejonie stacji PKP Gocławek pełnią funkcję przystanków autobusowych dla kilkunastu linii. Stanowią one przedłużenie Trasy Siekierkowskiej. Sama stacja obsługuje pociągi jadące m.in. z Otwocka. Po przesunięciu stacji pod wiadukt, jej znaczenie jako węzła przesiadkowego wzrosło. Dlatego też, jak podkreśla ZDM, dostępność tego miejsca jest szczególnie ważna dla komfortu podróżujących.

Przystanki autobusowe i stację PKP Gocławek łączą cztery windy. Dwie po wschodniej stronie ulicy Marsa zostały już wyremontowane. Obecnie trwają prace nad windą po północnej stronie torów. Wykonawcą jest firma Strabag, a koszt inwestycji to blisko 1,8 mln zł. ZDM nie zapomniał również o dźwigu po południowej stronie – podpisano umowę z firmą Sarinż na jego przebudowę, która pochłonie około 1,7 mln zł. – Cała konstrukcja dźwigów będzie nowa – od podszybia, przez szyb, po samą windę. Po starych windach zostanie jedynie fundamenty, które przejdą remont. Ponadto zaplanowaliśmy poszerzenie chodników w rejonie przebudowywanych dźwigów i dostosowanie ich do nowego układu wyjścia z wind – informuje Jakub Dybalski z ZDM.

To najgorsza stacja PKP w Warszawie! Właśnie ruszył remont Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak podaje ZDM w swoim komunikacie, „Warszawa naszych marzeń to taka, która jest dostępna dla każdego. Dlatego też robimy wszystko, by taka była. Nie tylko budujemy nową infrastrukturę, ale również utrzymujemy i dbamy o dobry stan już istniejącej”.