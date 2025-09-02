Rewolucja na stacji PKP Gocławek. Drogowcy montują nowe windy. Co się zmieni?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-02 12:17

Zarząd Dróg Miejskich zaczął przebudowę wind łączących wiadukt w ciągu ulicy Marsa ze stacją PKP Gocławek. To ważny węzeł przesiadkowy, a poprawa dostępności w tym miejscu jest priorytetem dla władz miasta. Prace nad jednym z dźwigów już trwają, a w planach jest modernizacja kolejnych.

Rewolucja na stacji PKP Gocławek. Drogowcy montują nowe windy. Co się zmieni?

Wiadukty nad torami w rejonie stacji PKP Gocławek pełnią funkcję przystanków autobusowych dla kilkunastu linii. Stanowią one przedłużenie Trasy Siekierkowskiej. Sama stacja obsługuje pociągi jadące m.in. z Otwocka. Po przesunięciu stacji pod wiadukt, jej znaczenie jako węzła przesiadkowego wzrosło. Dlatego też, jak podkreśla ZDM, dostępność tego miejsca jest szczególnie ważna dla komfortu podróżujących.

Przystanki autobusowe i stację PKP Gocławek łączą cztery windy. Dwie po wschodniej stronie ulicy Marsa zostały już wyremontowane. Obecnie trwają prace nad windą po północnej stronie torów. Wykonawcą jest firma Strabag, a koszt inwestycji to blisko 1,8 mln zł. ZDM nie zapomniał również o dźwigu po południowej stronie – podpisano umowę z firmą Sarinż na jego przebudowę, która pochłonie około 1,7 mln zł. – Cała konstrukcja dźwigów będzie nowa – od podszybia, przez szyb, po samą windę. Po starych windach zostanie jedynie fundamenty, które przejdą remont. Ponadto zaplanowaliśmy poszerzenie chodników w rejonie przebudowywanych dźwigów i dostosowanie ich do nowego układu wyjścia z wind – informuje Jakub Dybalski z ZDM.

Polecany artykuł:

Kompromitacja ZUS za 60 tys. zł! Poszło o L4 i kotleta. Takiego absurdu w Warsz…
To najgorsza stacja PKP w Warszawie! Właśnie ruszył remont

Polecany artykuł:

Błonie. Wjechali hulajnogą elektryczną prosto pod tira. Nie mieli szans, zginęl…
Rewolucja na stacji PKP Gocławek. Drogowcy montują nowe windy. Co się zmieni?
6 zdjęć

Jak podaje ZDM w swoim komunikacie, „Warszawa naszych marzeń to taka, która jest dostępna dla każdego. Dlatego też robimy wszystko, by taka była. Nie tylko budujemy nową infrastrukturę, ale również utrzymujemy i dbamy o dobry stan już istniejącej”.

Polecany artykuł:

500 złotych za dwa słowa. Fatalny dowcip Polaka na lotnisku w Warszawie
WIELKI QUIZ PRL. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Zmierz się z historią dziarskiego 70-latka?
Pytanie 1 z 20
Kto był pomysłodawcą budowy Pałacu Kultury i Nauki?
QUIZ PRL. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Zmierz się z historią dziarskiego 70-latka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDM WARSZAWA
GOCŁAWEK