Błonie. Wjechali hulajnogą elektryczną prosto pod tira. Nie mieli szans, zginęli na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło w Błoniu-Wsi w poniedziałek, 1 września, około godziny 22.10. Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu, która brała udział w akcji ratunkowej, dwóch mężczyzn jadących na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy. – Na miejscu zastaliśmy dramatyczną sytuację – dwóch mężczyzn poruszających się wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy – relacjonują druhowie.

Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia mężczyzn nie udało się uratować. – Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki o życie poszkodowanych, skutki tego wypadku okazały się tragiczne – dodają strażacy.

Zabił żonę, później wjechał pod tira? 57-latek nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wjechali hulajnogą pod ciężarówkę w Błoniu. Ruszyło śledztwo

Policja przekazała nam dodatkowe informacje. – Wypadek miał miejsce na ul. Sochaczewskiej w miejscowości Błonie-Wieś. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Dalsze czynności nadzoruje prokuratura – przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

Jedną z ofiar jest 32-latek. Tożsamości drugiej na razie nie udało się ustalić. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, do wypadku doszło, bo kierujący hulajnogą zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu prosto pod koła ciężarówki. Dlaczego? Przyczyny ma wyjaśnić prowadzone śledztwo.

Poruszający apel strażaków po tragedii w Błoniu

W związku z tragicznym wypadkiem, służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Przypominają, że hulajnogi elektryczne, choć popularne, mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy korzysta z nich więcej niż jedna osoba. – Prosimy Was – dbajcie o swoje bezpieczeństwo, nie ryzykujcie. Chwila nieuwagi może kosztować życie – apelują strażacy ochotnicy.