Błonie. Wjechali hulajnogą elektryczną prosto pod tira. Nie mieli szans, zginęli na miejscu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-02 9:33

Wstrząsająca tragedia rozegrała się wczoraj wieczorem w miejscowości Błonie-Wieś, gdzie dwóch mężczyzn poruszających się na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy. Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, obaj mężczyźni zginęli na miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło w Błoniu-Wsi w poniedziałek, 1 września, około godziny 22.10. Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu, która brała udział w akcji ratunkowej, dwóch mężczyzn jadących na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy. – Na miejscu zastaliśmy dramatyczną sytuację – dwóch mężczyzn poruszających się wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy – relacjonują druhowie.

Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia mężczyzn nie udało się uratować.Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki o życie poszkodowanych, skutki tego wypadku okazały się tragiczne – dodają strażacy.

Policja przekazała nam dodatkowe informacje. – Wypadek miał miejsce na ul. Sochaczewskiej w miejscowości Błonie-Wieś. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Dalsze czynności nadzoruje prokuratura – przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

Jedną z ofiar jest 32-latek. Tożsamości drugiej na razie nie udało się ustalić. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, do wypadku doszło, bo kierujący hulajnogą zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu prosto pod koła ciężarówki. Dlaczego? Przyczyny ma wyjaśnić prowadzone śledztwo.

W związku z tragicznym wypadkiem, służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Przypominają, że hulajnogi elektryczne, choć popularne, mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy korzysta z nich więcej niż jedna osoba. – Prosimy Was – dbajcie o swoje bezpieczeństwo, nie ryzykujcie. Chwila nieuwagi może kosztować życie – apelują strażacy ochotnicy.

