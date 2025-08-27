Dramat na drodze. 5 osób rannych pod Przysuchą. Tir roztrzaskał się z osobówką

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-27 15:01

Dramatyczny wypadek pod Przysuchą. W miejscowości Gielniów ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Rannych zostało aż 5 osób, w tym kierowca ciężarówki. Ruch odbywa się wahadłowo.

Dramat na drodze. 5 osób rannych pod Przysuchą. Tir roztrzaskał się z osobówką

Policja potwierdza informacje o wypadku. – Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką 728. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Rannych zostało łącznie 5 osób. Ruch odbywa się wahadłowo w czterech kierunkach – przekazała „Super Expressowi” sierż. Aleksandra Bałtowska z policji w Przysusze.

Polecany artykuł:

Pięć osób zginęło po wypadku na S2. Kierowca z Litwy nie przyznał się do winy. …
Dramat na drodze. 5 osób rannych pod Przysuchą. Tir roztrzaskał się z osobówką
4 zdjęcia

Wypadek pod Przysuchą. Samochód zaczął się palić

Więcej informacji przekazali nam strażacy.Prawdopodobnie doszło do wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego na prawidłowo jadącej ciężarówce. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego pogotowia Ratunkowego z uwagi na informację o poszkodowanym dziecku. Finalnie odleciał on pusty, a wszyscy ranni zostali przetransportowani do szpitali karetkami pogotowia – powiedział nam brygadier Artur Kucharski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Strażak dodał, że chwilę po zderzeniu osobówka zaczęła się palić, ale świadkowie ugasili ogień gaśnicami przed przyjazdem służb.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK PRZYSUCHA