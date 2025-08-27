Dramat na drodze. 5 osób rannych pod Przysuchą. Tir roztrzaskał się z osobówką

Policja potwierdza informacje o wypadku. – Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką 728. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Rannych zostało łącznie 5 osób. Ruch odbywa się wahadłowo w czterech kierunkach – przekazała „Super Expressowi” sierż. Aleksandra Bałtowska z policji w Przysusze.

Wypadek pod Przysuchą. Samochód zaczął się palić

Więcej informacji przekazali nam strażacy. – Prawdopodobnie doszło do wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego na prawidłowo jadącej ciężarówce. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego pogotowia Ratunkowego z uwagi na informację o poszkodowanym dziecku. Finalnie odleciał on pusty, a wszyscy ranni zostali przetransportowani do szpitali karetkami pogotowia – powiedział nam brygadier Artur Kucharski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Strażak dodał, że chwilę po zderzeniu osobówka zaczęła się palić, ale świadkowie ugasili ogień gaśnicami przed przyjazdem służb.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.