Brutalny napad pod Białobrzegami. Grozili podpaleniem domu z dziećmi! Co się stało?

Brutalny napad w Stromcu: Grozili podpaleniem domu z dziećmi! Co się stało?

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 25 sierpnia. W godzinach popołudniowych dwóch agresywnych mężczyzn wtargnęło nagle na jedną z posesji w gminie Stromiec. Mężczyźni dobijali się do drzwi domu, grożąc jego podpaleniem, jeśli nie otrzymają 10 tys. zł. Wewnątrz budynku znajdowała się dwójka dzieci w wieku 12 i 13 lat!

Rodzinie udało się wezwać pomoc. Policjanci z Białobrzegów natychmiast podjęli interwencję. Już kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców gminy Stara Błotnica – 29-latka i 36-latka. – Podczas zatrzymania 29-letni sprawca próbował wręczyć funkcjonariuszom 1 000 złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Jak się okazało mężczyźni na miejsce przestępstwa przyjechali BMW za kierownicą, którego siedział 29-latek. Badanie wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy – miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – informuje mł. asp. Magdalena Zawadzka-Miros z policji w Białobrzegach.

Wjechali autem do jubilera, a potem uciekli z łupem! Jest nagranie z napadu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zarzuty i areszt dla sprawców

Policjanci z Wydziału Kryminalnego przeszukali mieszkanie 29-latka. Znaleźli marihuanę, mefedron oraz dowody wskazujące na handel substancjami psychotropowymi. Ustalili, że mężczyzna handlował mefedronem.

29-latkowi przedstawiono łącznie pięć zarzutów: usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, udzielania korzyści majątkowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie i handel narkotykami. 36-latek usłyszał zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Grójcu zdecydował o zastosowaniu wobec 29-latka tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wobec 36-latka, który również brał udział w wymuszeniu, zastosowano dozór policyjny.