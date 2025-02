Napad na jubilera w Warszawie! Złodziej skradł majątek. Trwa obława

co to?

Warszawa. Napad na sklep jubilerski

W piątek przed południem doszło do napadu na sklep jubilerski przy ul. Popularnej w Warszawie. Nieznany sprawca wtargnął do lokalu i grożąc przedmiotem przypominającym broń zmusił pracownika do oddania kosztowności i sporej kwoty pieniędzy.

- Około godz. 11:30 otrzymaliśmy informację, że doszło do napadu na sklep jubilerski. Zamaskowany sprawca dokonał kradzieży 20 tys. złotych i biżuterii. Całe szczęście nikomu nic się nie zadziało - mówi nam asp. Małgorzata Gębczyńska z komendy rejonowej.

Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie warta była skradziona biżuteria.

Napad na jubilera na Mokotowie

Sprawca zbiegł. Trwa obława

Po dokonaniu kradzieży sprawca napadu na jubilera zbiegł. Obecnie policyjne patrole przeczesują ulice w poszukiwaniu podejrzanego.

- Policjanci przeprowadzają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy i zatrzymania go - dodała policjantka.