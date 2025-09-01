Kolejny atak na ratowników medycznych. Szokujące szczegóły! Ukrainka groziła, że ich zabije

Piotr Lis
2025-09-01 16:41

Do skandalicznej sytuacji doszło w Mszczonowie. Jak ustaliliśmy, 48-letnia obywatelka Ukrainy wezwała pogotowie do swojego partnera, a następnie zaatakowała i groziła ratownikom medycznym. Kobieta usłyszała już zarzuty. Sprawę bada policja.

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w sobotę (28 sierpnia) na terenie gminy Mszczonów. Jak informuje sierż. szt. Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, ratownicy medyczni zostali wezwani do partnera 48-letniej kobiety. Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie wymaga pomocy medycznej.

Podczas interwencji ratownicy medyczni spotkali się z agresją ze strony zgłaszającej. Kobieta zaczęła ich znieważać, a także grozić pozbawieniem życia i zdrowia.

Agresywne zachowanie 48-latki spowodowało, że na miejsce wezwano również policję. Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do żyrardowskiej komendy. Tam usłyszała zarzuty znieważenia ratowników medycznych oraz kierowania gróźb karalnych w ich kierunku. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że ratownicy medyczni podczas wykonywania czynności służbowych są chronieni prawem w taki sam sposób, jak funkcjonariusze publiczni. Oznacza to, że każdy, kto dopuści się agresji wobec nich, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Przypominamy, że za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

