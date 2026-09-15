Koparka wymusiła pierwszeństwo. Motocyklista nie miał szans

Suzuki zderzyło się z koparko-ładowarką
Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek, 14 września, około godz. 18.46 w miejscowości Nowinki w powiecie wołomińskim. Motocykl marki Suzuki zderzył się z koparko-ładowarką na drodze wojewódzkiej nr 636, w pobliżu skrzyżowania z ulicami Szkolną i Lawendową.
Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. W działaniach uczestniczyli strażacy z posterunku w Tłuszczu, należącego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, a także druhowie z okolicznych jednostek ochotniczych.
Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku oraz oba uczestniczące w nim pojazdy. Ratownicy natychmiast zajęli się motocyklistą, który po zderzeniu nie wykazywał czynności życiowych.
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Ratownicy walczyli o jego życie
Na miejscu rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Ratownicy próbowali przywrócić funkcje życiowe około 40-letniego mężczyzny, jednak obrażenia odniesione podczas zderzenia okazały się rozległe.
Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej motocyklisty nie udało się uratować. Jego śmierć potwierdziła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
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Koparko-ładowarka wykonywała skręt
Według wstępnych informacji, motocyklista jechał drogą wojewódzką nr 636 od strony Jadowa w kierunku Mokrej Wsi. W tym samym czasie, kierujący koparko-ładowarką miał wykonywać manewr skrętu w lewo. Tym samym miał wymusić pierwszeństwo.
Mężczyzna w momencie wypadku był trzeźwy. Teraz okoliczności jego sprawy wyjaśnia prokuratura. To śledczy podejmą decyzję, czy operator usłyszy jakiekolwiek zarzuty.