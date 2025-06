Korupcja w ZGN na Targówku. Dyrektor Stefan Ł. zatrzymany. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Nominuj swoją bohaterkę, masz na to miesiąc! Ruszył nabór kandydatek do tytułu Warszawianki Roku 2025

Korupcja w ZGN na Targówku. Dyrektor Stefan Ł. z zarzutami. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Nowe fakty prokuratura podała w środę (11 czerwca). W poniedziałek i wtorek trwały czynności z zatrzymanymi. Zarzuty usłyszało siedem osób, w tym trzech urzędników, którzy mieli przyjąć łącznie co najmniej 450 tys. zł łapówki i zgodzić się na przyjęcie kolejnego miliona. Jak podawał wcześniej radny z PiS Wojciech Zabłocki, wśród zatrzymanych jest dyrektor ZGN-u Stefan Ł.

Teraz dzielnica potwierdziła, że wobec Stefana Ł. trwają czynności prokuratury, a Ł. straci stanowisko. – Burmistrz Dzielnicy Targówek zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Warszawy o odwołanie obecnego dyrektora ZGN-u. W tej chwili obowiązki dyrektora pełni jego zastępczyni – powiedziała „Super Expressowi” rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Targówek, Paulina Borzecka. Zapewniła przy tym, że ZGN funkcjonuje normalnie.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala" i „Góral" w rękach policji

Korupcja w ZGN na Targówku. Kim jest Stefan Ł.?

Stefan Ł. to urzędnik z wieloletnim stażem. W przeszłości kierował Zarządem Mienia powiatu warszawskiego. Jak podawała w 2003 r. Gazeta Stołeczna, Ł. po zakończeniu pełnienia tej funkcji był pod lupą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Instytucja zarzucała mu nieprawidłowości, które doprowadziły 25 lat temu do „uszczuplenia środków publicznych”. Chodziło o nieterminową i niepełną wpłatę do budżetu z tytułu rozliczeń zysku za 2000 r., przez co trzeba było zapłacić odsetki. Jak podawała „Stołeczna”, komisja orzekająca przy RIO uznała zarzuty za prawdziwe, ale odstąpiła od kary. Potem Ł. znalazł zatrudnienie jako szef Administracji Domów Komunalnych na Targówku.