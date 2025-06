Korupcja z Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami na Targówku? 7 osób usłyszało zarzuty!

O sprawie poinformował warszawski radny z PiS Wojciech Zabłocki. – Ptaki ćwierkają, że w Warszawie uczciwego prezydenta @trzaskowski_ służby zwalczające korupcję zatrzymały właśnie Stefana Ł. -wysokiego rangą dyrektora z dzielnicy Targówek. Po sekretarzu miasta, dwóch burmistrzach, kilku dyrektorach to kolejny dowód arcyuczciwości władz Warszawy – napisał w poniedziałek (9 czerwca) na platformie X. Dzień później dodał, że u jednego z zatrzymanych znaleziono 3,5 mln zł w gotówce.

Prokuratura oficjalnie potwierdziła wiadomość o zatrzymaniach. Na razie nie komentuje jednak doniesień o zabezpieczonych pieniądzach. – 9 czerwca 2025 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie zatrzymano 7 osób w związku z ujawnionymi przypadkami korupcji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy – przekazała na stronie prok. Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. – Zarzuty przedstawiane zatrzymanym osobom obejmują przyjmowanie korzyści majątkowych o znacznej wartości w związku z pełnieniem funkcji publicznych, jak również wręczanie korzyści majątkowych o znacznej wartości osobom pełniącym funkcje publiczne.

Update: u jednego z zatrzymanych mieli znaleźć 3.5mln w gotówce. Spora musiała być ta skarpeta https://t.co/VpLg5kV3jN— Wojciech Zabłocki (@WJ_Zablocki) June 11, 2025

– Trwają czynności procesowe z zatrzymanym osobami. Po ich zakończeniu prokurator podejmie decyzje co do stosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych – poinformowała prok. Staros. Zaznaczyła przy tym, że kolejne informacje zostaną przekazane w nowym komunikacie. Nieoficjalnie wiadomo, że ma się on pojawić w środę (11 czerwca).