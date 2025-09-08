Kosmiczne wyróżnienie dla Polaka. Nazwali asteroidę jego imieniem

Planetoida Jerzymadej. Kosmiczny hołd dla polskiego naukowca

Prof. dr hab. Jerzy Madej z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego został uhonorowany w wyjątkowy sposób. Decyzją Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu ds. Nazewnictwa Małych Ciał Międzynarodowej Unii Astronomicznej, planetoida 2009 QY36 (599019) otrzymała jego imię − Jerzymadej.

Uroczystość wręczenia certyfikatu nadania nazwy odbyła się w czwartek (4 września) w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prorektor ds. badań UW prof. Zygmunt Lalak, byli dyrektorzy Obserwatorium Astronomicznego UW: prof. Kazimierz Stępień, Marcin Kubiak, Andrzej Udalski, Michał Szymański, a także liczni astronomowie i goście. Obecny dyrektor OA prof. Tomasz Bulik reprezentował również całe środowisko astronomiczne jako Przewodniczący Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk.

Prorektor prof. Zygmunt Lalak w imieniu Zespołu Rektorskiego pogratulował Laureatowi i przekazał list gratulacyjny od JM Rektora UW, prof. Alojzego Z. Nowaka.

Szczegóły dotyczące planetoidy Jerzymadej

Jak poinformowano, planetoida Jerzymadej została odkryta w 2009 roku przez dr. Timura Kriaczko.

− Planetoidę odkrył dr Timur Kriaczko w 2009 roku. Obiekt ten jest stosunkowo dużą planetoidą, o rozmiarach rzędu 1.14 kilometra, największa znana planetoidą jest Ceres, która ma rozmiar ok. 940 km. Na szczęście zawsze trzyma się ona z daleka od orbity Ziemi i nie zagraża jej, krążąc wokół Słońca pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza − wyjaśniono podczas wydarzenia.

Profesor Michał Szymański odczytał podziękowania w imieniu laureata.

− Przyznanie tej nazwy planetoidzie było dla mnie wielką radością i wyróżnieniem, co było pomysłem i wykonaniem moich przyjaciół − Larisy Byczkowej i Wiktora Byczkowa oraz odkrywcy doktora Timura Kriaczko. Chciałem gorąco podziękować Jego Magnificencji Profesorowi Alojzemu Nowakowi i Dyrektorowi Obserwatorium Profesorowi Tomaszowi Bulikowi i wszystkim moim współpracownikom z Obserwatorium, Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk za współpracę i udział w dzisiejszym naszym zgromadzeniu − mówił prof. Szymański.

Kim jest profesor Jerzy Madej?

Jerzy Madej jest profesorem doktorem habilitowanym nauk fizycznych, specjalistą w zakresie astrofizyki teoretycznej. Od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. Studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1973 roku. W 1975 roku otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego za wybitny indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie astronomii. Stopień doktora uzyskał w 1981 roku na podstawie rozprawy pt. „Zachowanie się linii Balmera w widmach gwiazd magnetycznych”.

W latach 1983-84 przebywał na stażu podoktorskim w amerykańskim Center for Theoretical Physics and Center for Space Research, Massachusetts Institute of Technology, a w latach 1984-85 w Canadian Institute for Theoretical Astrophysics, University of Toronto. Habilitację w zakresie astrofizyki teoretycznej uzyskał w 1991 roku na podstawie rozprawy pt. „Teoria i interpretacja widm promieniowania bursterów rentgenowskich”.

Jego badania dotyczą głównie modelowania atmosfer gwiazdowych oraz analizy promieniowania gorącej materii, w szczególności w zakresie procesów Comptonowskich i spektroskopii rentgenowskiej. Jest autorem i współautorem ponad 170 artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych. Prowadził zajęcia z astrofizyki, m.in. dotyczące atmosfer gwiazd, oraz proseminaria i seminaria studenckie. Opiekował się trojgiem doktorantów.

Jak podkreślono podczas uroczystości, prof. Jerzy Madej od kilku dekad zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Pomimo choroby przez cały czas zachowuje pełną aktywność intelektualną, prowadzi badania i publikuje.

