Kosmiczny wypadek podczas festynu. Rozpędzony czołg huknął w wóz strażacki!

i Autor: Shutterstock

SZOK!

Kosmiczny wypadek podczas rodzinnego festynu. Rozpędzony czołg wjechał wprost w wóz strażacki

plis 7:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas niedzielnego (8 października) pikniku rodzinnego w miejscowości Bielany-Wąsy w powiecie sokołowskim. W wóz strażacki należący do Ochotniczej Straży Pożarnej wjechał rozpędzony czołg. Jak przekazał portal „podlasie24.pl”, do zdarzenia miało dojść na skutek awarii układu hamulcowego w czołgu.