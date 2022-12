Koszmar na drodze pod Garwolinem. Autobus runął do rowu, w środku byli ludzie

i Autor: Autor: SE WWW wypadek1.jpg

Wypadek!

Koszmar na drodze pod Garwolinem. Autobus runął do rowu, w środku byli pasażerowie. Dwie osoby ranne

Drogowy horror pod Garwolinem. W poniedziałek (19 grudnia) rano w miejscowości Zagórze autokar relacji Miastków Kościelny - Garwolin zjechał z drogi i wpadł do rowu. W środku było aż 16 pasażerów. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały wszystkie służby: straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Jak do tego doszło?