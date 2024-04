Koszmarna Wielkanoc w warszawskim Ursusie. Cztery osoby nie żyją. Przejmujące słowa o ofiarach

Oto najbogatsi Polacy. Dla nich 800+ to marne grosze. Te liczby robią piorunujące wrażenie

Ta Wielkanoc miała wyglądać zupełnie inaczej. Nikt nie przeczuwał, że zamieni się w horror, o którym będzie się mówiło latami. Cztery ciała znaleziono w niedzielę (31 marca 2024) na terenie warszawskiego Ursusa. Zwłoki ujawnili członkowie dalszej rodziny ofiar. Prokuratura nie wyklucza, że doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa. Trzy osoby miały rany cięte na gardłach, czwarta miała targnąć się na życie. Śledczy dokładnie analizują całą sprawę. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna przekazał, że na oficjalne potwierdzenie trzeba będzie poczekać. Wiemy na pewno, że ofiary miały widoczne obrażenia.

Makabra na warszawskim Ursusie. Przejmujące słowa sąsiadów. Mówią o ofiarach

Nikogo nie powinno dziwić, że sąsiedzi ofiar są w ciężkim szoku. Dotarł do nich reporter serwisu fakt.pl. Wcześniej nikt nie kojarzył tego miejsca z awanturami, czy innymi problemami rodzinnymi - Mieszkali tu rodzice i córka z zięciem. Ci starsi mieli ok. 80 lat, a młodsi ok. 60. Z tymi drugimi czasem rozmawiałam. Mili ludzie - wspomina ich sąsiadka.

- Zdziwienie wielkie, bo to porządni ludzie, grzeczni, religijni. Przyjechali ich synowie, pewnie na śniadanie wielkanocne i albo nie mogli dostać się do domu, albo do niego weszli i odkryli ciała - dodaje.

Do sprawy będziemy wracać w warszawskim oddziale "Super Expressu". Na ten moment wiele wskazuje na to, że sprawcą dramatu jest najmłodszy z mężczyzn, ale pewność zyskamy dopiero po potwierdzeniu przez prokuraturę. Biskim ofiar składamy wyrazy współczucia.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.