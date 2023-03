Z koziołkującej hondy wypadli pasażerowie i kierowca. Jedna osoba zginęła na miejscu

Zwiewał policji ponad godzinę! W akcji ogromne siły policji, gonili go spod Piaseczna, wpadł na Ochocie

Kotowice. Koszmarny wypadek na drodze technicznej. Jedna osoba nie żyje

– Na miejscu działają policjanci. Jest również załoga karetki pogotowia i ratownicy udzielają pomocy medycznej poszkodowanym – skomentowała krótko asp. szt. Monika Orlik, rzecznik prasowy pruszkowskiej policji dodając, że na wstępne wiadomości musimy poczekać. Na miejscu wypadku pojawił się nasz fotoreporter, który widział akcję ratunkową. – Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – powiedział krótko.

– Samo zgłoszenie wpadło do nas chwilę po godzinie 14. Samochodem osobowym, który koziołkował przez dobre kilkadziesiąt metrów, podróżowało aż sześć osób. Dwie z nich zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba zginęła, reszta osób trafiła do szpitali karetkami pogotowia. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora – przekazał nam mł. bryg. Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.