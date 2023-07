Kradną coraz młodsi. Dzieci przyłapane na kradzieży kabanosów i sushi

Co robić, w przypadku zawału serca? To może ocalić Ci życie! [WIDEO]

Sochaczew. Dzieci przyłapane na kradzieży

Sochaczewskim mundurowych mocno zaskoczył wiek sklepowych złodziejaszków. - „Łupem” czterech dziewczynek w wieku 10 i 11 lat padły wafelki, ciasteczka, napoje, ale także kabanosy i sushi. Wszystko o wartości ponad 370 złotych. Kradzież uniemożliwił im pracownik ochrony - poinformowała asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Funkcjonariusze natychmiast powiadomili o wybryku dzieci ich opiekunów prawnych. Dziewczynki zostały przekazane pod opiekę swoich matek, a materiały w sprawie kradzieży trafią do sądu rodzinnego.

Wyszków. Młodociani kradli w galerii

Podobna sytuacja miała miejsce w jednej z drogerii na terenie Wyszkowa. Tam trzy nastolatki w wieku 12, 14 i 16 lat zostały przyłapane na kradzieży kosmetyków. - Wartość skradzionych produktów oszacowano na blisko 1 200 zł. Towar w stanie nienaruszonym został odzyskany i wrócił na sklepowe półki. Nieletnie przekazano prawnym opiekunom, a informacja o popełnionych przez nich czynach karalnych i przejawie demoralizacji trafi do sądu rodzinnego - poinformował kom. Damian Wroczyński z policji w Wyszkowie.

Targówek. 11-latka kradła biżuterię

O innej podobnej sytuacji już pisaliśmy. Pracownicy drogerii na Targówku przyłapali na kradzieży dwoje 11-latków! Łupem dzieci padły naszyjnik i bransoletka o wartości ponad 70 złotych. Jak się okazało, dziewczynka już wcześniej okradała ten sklep. Jej łupem padły wtedy pierścionki, bransoletki i naszyjniki o łącznej wartości prawie 1000 złotych.

Policja apeluje do rodziców

Policjanci apelują do rodziców, by zwracali uwagę na to, gdzie i jak spędzają czas ich dzieci. - Warto porozmawiać z nimi o poszanowaniu czyjejś własności, aby uniknąć możliwych konsekwencji prawnych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo młodzieży Policja apeluje o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały dotyczące ich zachowań, które najczęściej prowadzą do demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wiele spraw, które z pozoru - zwłaszcza dla młodego człowieka - wydają się błahe, trafiają na drogę sądową - przypominają mundurowi.