Królewski Ogród Światła w Wilanowie już otwarty. Zobaczcie sami, jak tam jest pięknie!

Nie ma lepszego lekarstwa na jesienną szarugę, niż spacer po rozświetlonych tysiącami kolorowych diod alejkach królewskiego pałacu. – Królewski Ogród Światła przy pałacu w Wilanowie to wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. To doskonała propozycja na zimne i szare wieczory zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a także jedna z największych atrakcji Warszawy. Ten sezon przyniesie wiele zmian – czeka nas wiele interaktywnych i edukacyjnych atrakcji stwarzających możliwość świetnej zabawy – zapewniają organizatorzy.

Na odwiedzających Królewski Ogród Światła czeka wiele nowych instalacji i interaktywnych elementów. Po zmroku na wystawę zaprowadzi ich zupełnie nowy, 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Zobaczyć będzie można także znane z ubiegłorocznych edycji: bramę do ogrodu na dziedzińcu i muzyczno-świetlne atrakcje na tarasie dolnym barokowego ogrodu. – Przed wejściem na właściwą wystawę przejdziemy przez Galerię Obrazów – warto przyjrzeć się reprodukcjom wybranych dzieł z kolekcji wilanowskiej i odszukać na nich psotną wydrę, którą jeszcze tego wieczoru spotkamy! – czytamy na stronie pałacu w Wilanowie.

Na pamiątkę będzie można zrobić sobie zdjęcie na dziedzińcu korzystając ze świetlnych kompozycji. Przy rozświetlonym wejściu do parku zapozujmy w strojach nawiązujących do XVII-wiecznej mody, aby następnie wkroczyć do Ogrodu Północnego. Przespacerujmy się aleją obsadzoną świetlistymi pnączami, by potem... zagrać w berka z wydrą!

Wystawa otwarta jest codziennie od 19 października 2024 r. do 28 lutego 2025 r. oprócz: 1 listopada, 24 i 31 grudnia 2023 r. Od 19 października do 2 listopada 2024 r., w godz. 17.00–21.00 (wejście do 20.30), a od 2 listopada do 28 lutego 2025 r., w godz. 16.00–21.00 (wejście do 20.30).