Po filmie "Kler" Wojciecha Smarzowskiego widać ewidentny spadek powołań. Odpowiedzi jest kilka, ponieważ mówimy o "polikryzysie", czyli o nakładających się na siebie kilku kryzysach w polskim Kościele. Oczywiście: laicyzacja, co wiąże się ze spadkiem liczby chrztów czy bierzmowań, co musi przekładać się na liczbę nowych księży. Skoro ludzie nie chodzą do Kościoła, to potem nagle nie zapełnią murów seminariów duchownych - mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą ks. Przemysław Śliwiński.