Ceniony proboszcz zginął w wypadku. Na jaw wychodzą mroczne fakty o kierowcy audi

Czołowe zderzenie na prostej drodze. Zginął proboszcz parafii w Domasznie

Do wypadku doszło w poniedziałek tuż przed godziną 19. Kierujący audi 39-latek, wykonując manewr wyprzedzania, czołowo uderzył w jadącego z naprzeciwka mercedesa. Siła zderzenia była tak duża, że 49-letni kierowca mercedesa poniósł śmierć na miejscu. Jak się później okazało, za kierownicą tego pojazdu siedział ksiądz Jarosław Wypchło, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie.

Sprawca wypadku oraz jego pasażer zostali przewiezieni do szpitala. U obu mężczyzn wyczuwalna była woń alkoholu. Policja pobrała próbki krwi do dalszych badań, aby określić poziom alkoholu oraz sprawdzić obecność narkotyków w ich organizmach.

− Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, a także nieostrożność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy i zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii − apelują policjanci.

Tragiczna śmierć księdza Jarosława Wypchły wstrząsnęła parafianami i mieszkańcami okolicznych miejscowości. Jego nagła i tragiczna śmierć pozostawiła wielką pustkę w sercach wiernych.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.