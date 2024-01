Ksiądz rozpijał małych chłopców, jednego obrzydliwie skrzywdził. Łukasz R. skazany

Ksiądz Łukasz R. skazany z obrzydliwe rzeczy względem dzieci

Proces księdza z wyłączeniem jawności toczył się od stycznia minionego roku w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.

"W dniu 9 stycznia 2024 r. Sąd uznał księdza Łukasza R. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów (…) i wymierzył mu karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Nadto orzekł zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na 10 lat, zakaz kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość bliższą niż 100 m na okres 10 lat" – przekazała w oficjalnym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Co więcej, decyzją sądu duchowny musi zapłacić zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 50 tys. złotych, także poddać się psychoterapii i farmakoterapii w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Ksiądz rozpijał małych chłopców, jednego obrzydliwie wykorzystał

Wikariusz Łukasz R., który pełnił posługę w parafiach na Mazowszu i Podlasiu, został oskarżony o wykorzystywanie seksualne chłopca poniżej 15 roku życia oraz nadużycia zaufania, którym obdarzył duchownego małoletni, obietnicy korzyści zarówno majątkowej, jak i osobistej, utrwalania treści pornograficznych, prezentowania takich treści małoletniemu, posiadania treści zawierających wytworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, rozpijania małoletnich oraz groźby karalne. Jak przekazała prokuratura, zarzucanych przestępstw wikariusz dopuścił się w okresie od grudnia 2011 r. do stycznia 2016 r.

Ustalenia śledczych w tej sprawie są wstrząsające. "Ustalono, że w okresie od grudnia 2011 r. do stycznia 2016 r. kapłan, który był katechetą chłopca, wykorzystywał go seksualnie. Do pierwszych zdarzeń pedofilskich doszło w grudniu 2011 r. w budynku plebanii. Pokrzywdzony miał wówczas mniej już 15 lat. Kolejne zachowania seksualne wobec chłopca trwały kilka lat. Podczas spotkań na plebanii duchowny częstował małoletniego alkoholem oraz prezentował mu homoseksualne treści pornograficzne. Nadto utrwalał treści pornograficzne z udziałem dziecka" - przekazała ostrołęcka prokuratura.

Jak się okazało, chłopiec nie był jedyną ofiarą księdza Łukasza R. Duchowny przez około 5 lat rozpijał trzynastu małoletnich! Jak tłumaczy prokuratura, kapłan częstował ich różnego rodzaju alkoholem, m. in winem, wódką i piwem, ułatwiał im spożycie alkoholu oraz nakłaniał do tego.

