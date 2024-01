Chwycił za klamkę. Wtedy poraził go prąd! Szokujący wypadek

Warszawa. Chwycił za klamkę, poraził go prąd. Trafił do szpitala

Niecodzienny wypadek zdarzył się w czwartek (11 stycznia) wieczorem. Strażacy potwierdzili zdarzenie. - Na miejscu był nasz jeden zastęp i pogotowie energetyczne, które odłączyło zasilanie w budynku – przekazał Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Zgodnie z relacją dziennikarzy TVN Warszawa mężczyzna miał na dłoni ciemne ślady. Drzwi zostały zdemontowane. Na razie nie wiemy jakim cudem znalazły się pod napięciem.

Do tragicznego zdarzenia doszło też we wrześniu na Żoliborzu. Horror rozegrał się we wtorek, 5 września w okolicach godziny 17 w bloku przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych dotyczyło 3-latka porażonego prądem. Maluszek był reanimowany. Natychmiast został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł. Chłopczyk był pod opieką matki. Więcej przeczytasz TUTAJ.