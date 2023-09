Rodzinny dramat. Nie żyje 3-letni chłopczyk porażony prądem

KOSZMAR

Nie żyje 3-latek porażony prądem w mieszkaniu. Był pod opieką matki. Zlecono sekcję zwłok

Horror rozegrał się we wtorek, 5 września w okolicach godziny 17 w bloku przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych dotyczyło 3-latka porażonego prądem. Maluszek był reanimowany. Natychmiast został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł.