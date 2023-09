3-latek porażony prądem w mieszkaniu. Był reanimowany!

i Autor: Tadeusz Mróz Dramat! 3-latek porażony prądem w mieszkaniu. Był pod opieką matki. W stanie krytycznym przetransportowano go do szpitala

RODZINNY HORROR

Co tam się wydarzyło?! W mieszkaniu przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu doszło do makabrycznego wypadku. Jak słyszymy od stołecznej straży pożarnej, zgłoszenie, które do nich wpłynęło dotyczyło porażenia prądem 3-latka. Na miejscu pojawiły się dwa zastępy ratownictwa medycznego. Lekarze prowadzili resuscytacje maluszka. Zabrali go do szpitala.