Ksiądz z Makowa bił ucznia na lekcji religii i kazał przepraszać Pana Boga! Wyrok sądu zdumiewa

Katecheta z Makowa Mazowieckiego uderzył ucznia na lekcji religii. Szokujący wyrok sądu

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim ukradkiem nagrała szokujące zachowanie katechety prowadzącego lekcje religii. Widać na nim, jak ks. Rafał K. przyciska 15-letniego chłopca do ławki i wykręca mu ręce. Słychać też fragment rozmowy:

− Przeproś! − mówi ksiądz do ucznia, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki.

− Nie przeproszę − odpowiada uczeń.

− Przeproś Pana Boga! − rzuca dalej ksiądz, wykręcając chłopcu ręce.

− Nigdy − mówi nastolatek.

Wówczas ksiądz oznajmia: idziemy do pani dyrektor.

Sprawa trafiła na policję. Zainteresowała się nią również prokuratura, która postawiła księdzu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej.

Zapadł szokujący wyrok w sprawie. Sąd umorzył postępowanie. Co to oznacza?

Jak informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym Sąd ustalił, że Rafał K. dopuścił się zarzucanego mu czynu. Do zdarzenia doszło 9 grudnia 2022 roku w Makowie Mazowieckim.

− Sąd ustalił, że Rafał K. będąc zatrudnionym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Mazowieckim jako nauczyciel religii, w trakcie prowadzenia lekcji naruszył nietykalność cielesną małoletniego ucznia Radosława S., w ten sposób, że przycisnął i przytrzymał ręką jego głowę o blat ławki, uciskał przedramieniem jego szyję, wykręcał pokrzywdzonemu lewą rękę do tyłu oraz uderzył go kolanem w brzuch – relacjonuje rzecznik prokuratury.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie na okres 2 lat oraz zasądził na rzecz pokrzywdzonego kwotę 300 zł nawiązki. Wyrok nie jest prawomocny. Co oznacza warunkowe umorzenie postępowania?

− Warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że Sąd stwierdził winę duchownego Rafała K. i nie miał wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa. Dał jednak szansę oskarżonemu, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania, będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W sytuacji naruszenia przez Rafała K. porządku prawnego lub popełnienia przestępstwa, Sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie i skazać go nawet na karę 1 roku pozbawienia wolności – wyjaśnia prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

