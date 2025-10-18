Kto wygra festiwal cyrkowy w Warszawie? Wielkie emocje na arenie. Akrobaci, żonglerzy, kaskaderzy

2025-10-18 6:07

Przed nami najważniejszy, niezwykle emocjonujący weekend 25. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Warszawie. W sobotę i niedzielę (18 i 19 października) pod namiotem Cyrku Zalewski na warszawskiej Woli z widzami spotkają się najważniejsi dyrektorzy europejskich cyrków, a także znani i lubiani artyści oraz przyjaciele sztuki cyrkowej.

Festiwalowy namiot w którym odbywa się 25. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Cyrku Zalewski stoi tuż przy Wola Parku, nieopodal stacji metra Ulrychów. Jurorzy pod przewodnictwem aktora i przyjaciela Cyrku Zalewski Karola Strasburgera będą w sobotę oglądać występy ponad 20 artystów z 8 krajów, by wskazać tych najlepszych z najlepszych, a w niedzielę wręczyć nagrodę Grand Prix oraz statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Klauna.

W jury zasiądzie m.in. Lech Studniewski, przed laty artysta największego cyrku na świecie Ringling Barnum & Bailey Circus. 

Nagrodę za najbardziej poruszający pokaz szykuje też redakcja „Super Expressu”, która jest patronem medialnym festiwalu. 

Swojego ulubieńca do 26 października wybiera też publiczność. A o nagrody walczyć będą artyści z Kuby, Brazylii, Kolumbii, Włoch, Ukrainy, Czech i Polski – akrobaci, ekwilibryści, magicy, żonglerzy, kaskaderzy i klauni. Kubańskie trio rozgrzeje wszystkich pokazem na tzw. „pałce”, Brazylijczycy trzymać będą w napięciu podczas trudnego, niebezpiecznego i jedynego w Polsce (!) numeru na trapezach, a Kolumbijczycy (świetnie już znani warszawskiej publiczności) znów zaskoczą. Gdy w ubiegłym roku publiczność z zapartym tchem obserwowała sześciu motocyklistów w kuli, wielu mówiło, że „nic już więcej nie da się wymyślić”. A oni znów zaskakują! Przygotowali tym razem show na motorach w nowej kuli, która podczas jazdy się otwiera. Ci artyści naprawdę rozgrzeją serca widownię (a być może także jurorów) do wysokiej temperatury.

25. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Warszawie potrwa do 26 października. Szczegóły na stronie Cyrku Zalewski. Widowiska w soboty godz. 14 i 18, w niedziele godz. 13 i 17. 

Do zobaczenia pod kopułą Cyrku Zalewski!

