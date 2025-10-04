Takie cuda tylko w Cyrku Zalewski! Rusza ulubiony festiwal cyrkowy warszawiaków

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2025-10-04 9:01

Warszawa w październiku stanie się światową stolicą sztuki cyrkowej. W weekend 4-5 października startuje 25. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Cyrku Zalewski. Jeden z największych w Europie namiotów cyrkowych i festiwalowe miasteczko rozstawione będą przy metrze Ulrychów, obok Wola Parku. Na jubileuszowe show zaproszono wyjątkowych artystów!

Jubileuszowy 25. Festiwal Sztuki Cyrkowej w Warszawie

i

Autor: Cyrk Zalewski/ Materiały prasowe

Międzynardowy Festiwal Sztuki Cyrkowej należy do ulubionych jesiennych wydarzeń w Warszawie. Przez cztery październikowe weekendy (od 4 do 26 października 2025) – w każdą sobotę i niedzielę – na Woli, przy metrze Ulrychów, ponad 20 artystów z 8 krajów -  m.in. Brazylii, Czech, Włoch, rywalizować będzie o tytuł najlepszego artysty cyrkowego, Grand Prix Festiwalu, oraz statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Klauna. W tym roku okazja jest szczególna, bo to ćwierćwiecze istnienia festiwalu!

To najstarszy i największy w Polsce, a także jeden z najważniejszych w Europie i na świecie, festiwali cyrkowych. Na arenie Cyrku Zalewski w dwugodzinnym show w tym roku: mistrzowie podniebnych ewolucji, magicy, ekwilibryści, akrobaci, grupa żonglerów. Nie zabraknie ukochanych przez warszawiaków kaskaderów na podniebnym wahadle i motocyklowego show w wielkiej otwieranej kuli. Pojawi się także numer, na który mogą sobie pozwolić tylko najlepsze cyrki na świecie – spektakularne latające trapezy.  - To jeden z najbardziej wymagających technicznie numerów cyrkowych, a jednocześnie jeden z najbardziej widowiskowych - zwraca uwagę szefowa Cyrku Zalewski Ewa Zalewska. W Polsce można te niebezpieczne i trudne ewolucje można zobaczyć wyłącznie w cyrku prowadzonym przez rodzinę Zalewskich – Ewę, Stanisława, Anetę i Kamila. To oni wyszukują tych najzdolniejszych i zapraszają ich do Warszawy na festiwal. A że 25-lecie to okazja szczególna, w tym roku publiczność bawić będzie aż dwóch klaunów – Bartolni i Eddi - Polak i Czech. Eddi, to głowa żonglerskiej rodzinnej trupy. Czesi wywindowali tę sztukę na mistrzowski poziom.   - Ale cyrku się nie opowiada, cyrk trzeba zobaczyć, przeżyć te emocje i wzruszenia. A my staramy się te wzruszenia zapewniać, zapraszając najlepszych z najlepszych - mówi Ewa Zalewska. 

Jubileuszowy 25. Festiwal Sztuki Cyrkowej w Warszawie
8 zdjęć

Widowiska 25. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej można oglądać w każdą sobotę (godz. 14 i 18) i niedzielę (godz. 13 i 17) października. Szczegóły programu oraz bilety można znaleźć TUTAJ 

A w materiale WIDEO można zobaczyć jak warszawski festiwal w Cyrku Zalewski rok temu: 

