Przywiązał psa łańcuchem do torów. Przeżył dzięki reakcji maszynisty. "Miał 8 minut"

i Autor: SHUTTERSTOCK pies

WSTRZĄSAJĄCE SZCZEGÓŁY

Ktoś przywiązał psa łańcuchem do torów. "Na jego uwolnienie miał 8 minut". Policja poszukuje sprawcy

Bezduszność sprawcy mogła doprowadzić do tragedii. Ktoś przywiązał psa łańcuchem do torów kolejowych na trasie z Warszawy do Trójmiasta. Zwierzę było skazane na śmierć i gdyby nie szybka reakcja maszynisty, który w ostatniej chwili zauważył bezbronnego czworonoga, sytuacja mogła skończyć się dramatem. Policja szuka osoby odpowiedzialnej za ten okrutny czyn.