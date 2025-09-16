Koniec legendarnego centrum handlowego w Warszawie

Jedno z najbardziej charakterystycznych centrów handlowych w Warszawie, funkcjonujące od sierpnia 1999 roku, wkrótce przejdzie do historii. Obiekt, którego strategiczna lokalizacja przy stacji metra Służew przez lata przyciągała tłumy mieszkańców, zniknie z mapy miasta.

Oficjalne potwierdzenie przyszłości obiektu pojawiło się 3 lutego 2025 roku, kiedy inwestor złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę i budowę budynku przy ul. Wałbrzyskiej 11. Kilka miesięcy później, 23 czerwca, spółka M6 wniosła o pozwolenie na budowę nowego kompleksu biurowo-usługowego z funkcją handlową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną.

Co w miejsce centrum handlowego Land?

Według dostępnych wizualizacji, przygotowanych przez pracownię JEMS Architekci, nowy obiekt ma mieć do 12 pięter. Na niższych kondygnacjach znajdą się sklepy, restauracje i kawiarnie, natomiast wyższe piętra przeznaczone zostaną na powierzchnie biurowe. Dodatkowo, część działki zajmie 7-kondygnacyjny akademik z 249 jednoosobowymi pokojami wyposażonymi w aneks kuchenny i prywatną łazienkę. Projekt akademika przygotowała pracownia Atelier Tekstura.

Choć proces rozbiórki nie rozpocznie się w tym roku, inwestor nie ukrywa planów: – Jesteśmy w procesie przygotowywania inwestycji. Rozpoczęcie prac, zarówno rozbiórkowych, jak i budowlanych, uzależnione będzie od uzyskania decyzji administracyjnych, sytuacji gospodarczej, poziomu popytu na powierzchnię biurową oraz pozyskania finansowania – informował portal eska.pl Michał Nitychoruk, Communication Manager firmy Ghelamco.

Centrum handlowe Land, które powstało w całości dzięki polskiemu kapitałowi i liczyło ponad 40 tys. m kw. powierzchni użytkowej, przez lata było symbolem lokalnej codzienności. To tutaj mieszkańcy Mokotowa robili zakupy, korzystali z punktów usługowych, a także odwiedzali sklepy i restauracje. Niestety, w ostatnich latach kondycja obiektu pogarszała się, część lokali pozostawała pusta, a klienci wybierali nowsze galerie handlowe.

Decyzja o wyburzeniu wpisuje się w szerszy trend przekształcania tej części Mokotowa w nowoczesną przestrzeń typu mixed-use. Obiekt, który dla wielu warszawiaków był sentymentalnym punktem odniesienia i symbolem lat 90., ustąpi miejsca współczesnej zabudowie łączącej funkcje biurowe, usługowe i mieszkalne.

