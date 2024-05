Kupił prawo jazdy i przyszedł wymienić je na prawdziwe. 42-latek wpadł w urzędzie!

Wszystko rozegrało się na warszawskich Bielanach. Kilka dni temu do lokalnego urzędu przyszedł Ukrainiec. Chciał wymienić prawo jazdy ze swojego ojczystego kraju na polskie. - Urzędniczka miała duże wątpliwości co do legalności i autentyczności dokumentu, dlatego sprawa została zgłoszona na policję. Bardzo szybko okazało się, że 42-latek kupił prawo jazdy na Ukrainie i liczył na to, że uda mu się oszukać urzędnika i na podstawie fałszywego dokumentu wyrobi sobie polskie prawo jazdy – napisała podinsp. Elwira Kozłowska.

42-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Żeromskiego. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut za przedłożenie podrobionego dokumentu i poświadczenie nieprawdy poprzez wprowadzenie w błąd urzędnika. Mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.