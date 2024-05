45-latek podejrzany o postrzelenie mężczyzny w brzuch usłyszał zarzuty

Rośnie kolejny szklany gigant Polsce. The Bridge ma prawie 180 metrów wysokości. "Wyszedł spod kreski holenderskich i polskich architektów"

Był poniedziałek 20 maja 2024 roku, zaledwie kilka minut po północy. Do szpitala w Ciechanowie wczołgał się mężczyzna z raną postrzałową brzucha. To 39-letni mieszkaniec Warszawy. Bezzwłocznie przetransportowano go na stół operacyjny, a szpital zawiadomił policję.

Mundurowi z Ciechanowa i kryminalni z Radomia przesłuchali świadków i już następnego dnia zatrzymali pierwszą osobę, a następnie dwóch mężczyzn. Po przeanalizowaniu wszystkich informacji wytypowali sprawcę - 45-latka z powiatu legionowskiego.

Został zatrzymany w czwartek 24 maja i usłyszał zarzut z art. 156 par. 1 kodeksu karnego. Podejrzany jest o to, że 19 maja br. na terenie powiatu pułtuskiego postrzelił z nieustalonej broni palnej 39-letniego mieszkańca Warszawy i tym samym spowodował u niego ciężkie obrażenia ciała.

45-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Został tymczasowo aresztowany na następne trzy miesiące i grozi mu 20 lat więzienia.