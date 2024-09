Kuriozalna cena za przejazd taksówką w Warszawie. Przecieraliśmy oczy ze zdziwienia

ZNOWU TO ZROBILI

Warszawa, Mokotów. Strażnicy miejscy rozdzielali dwóch mężczyzn. Poszło o cenę za przejazd taksówką

Sytuacja, o której napisali na swojej stronie strażnicy miejscy, wydarzyła się w zeszłym tygodniu. Funkcjonariusze zabezpieczali okolice szkoły przy ul. Narbutta na warszawskim Mokotowie. W pewnym momencie podbiegł do nich przechodzień. Przekazał im, że nieopodal bije się dwóch mężczyzn.

− Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Awanturujących się zastali na rogu Sandomierskiej i Rejtana − czytamy w oficjalnym komunikacie stołecznej straży miejskiej.

Strażnicy natychmiast rozdzielili agresywnych mężczyzn i starali ustalić się, co doprowadziło do takiej sytuacji. 67-letni kierowca citroena wyjaśnił, że zajmuje się przewozem osób. − Chwilę wcześniej miał przywieźć z Dworca Centralnego pasażera, który po dotarciu na miejsce odmówił zapłaty za kurs i wraz z bagażem próbował uciec. Jak powiedział kierowca, opłata za ten kurs to 400 złotych − przekazała straż.

Pasażer, Chińczyk z amerykańskim paszportem, odmówił zapłaty za tej przejazd. Stwierdził, że nie zamierza płacić kilkuset złotych za czterokilometrową podróż. Między mężczyznami doszło więc do szarpaniny, w trakcie której ranny w głowę został kierowca taksówki.

− Nie skorzystał z propozycji jej opatrzenia. Strażnicy wezwali na miejsce policję, której przekazali zwaśnionych mężczyzn jak również wskazali świadka, który widział całe zajście − podsumowali w komunikacie.

