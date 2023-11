Piaseczno. Dramatyczny wypadek w centrum miasta. Rowerzysta zmieciony z jezdni

Do horroru w samym sercu Piaseczna doszło do horroru. Przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Kusocińskiego, pod koniec października, doszło do koszmarnego wypadku. Kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów i uderzył w go.

– 21-latek w tym zdarzeniu nie poniósł poważnych obrażeń. Dobrze jednak wiemy, że takie sytuacje niejednokrotnie kończą się utratą zdrowia, kalectwem bądź śmiercią. 40-letni kierujący, który wykazał się lekceważeniem obowiązujących przepisów, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych – przekazała w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Policjanci apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa na drogach oraz ostrożność w rejonach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, ponieważ lekceważenie obowiązujących przepisów, pośpiech lub chwila roztargnienia mogą zakończyć się czyjąś tragedią.