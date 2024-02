Łapał kobiety tu gdzie nie powinien i uciekał! Sprawca obrzydliwych napaści zatrzymany

Siedlce. Nieznajomy atakował kobiety

Już od jakiegoś czasu policja siedlecka otrzymywała zgłoszenia od przerażonych kobiet. W rejonie centrum miasta i dworca PKP grasował nieznajomy, który znienacka podbiegał do swoich ofiar, łapał je za miejsca intymne i uciekał. - Z otrzymywanych zgłoszeń, wynikało, że te zdarzenia miały charakter krótkotrwały, który skutkował tym, że pokrzywdzone kobiety nie były w stanie opisać sprawcy lub ten opis był zbyt ogólny. Jednakże siedleccy policjanci sprawdzali i analizowali każde zgłoszenie i każdą otrzymaną informację - przekazała kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Sprawca napaści zatrzymany

W końcu funkcjonariuszom udało się ustalić sprawcę obrzydliwych napaści. Okazał się nim 43-latek spoza Siedlec. Mężczyzna usłyszał zarzuty doprowadzenia do innej czynności seksualnej. We wtorek, 27 lutego, na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach aresztował go na trzy miesiące. Za przestępstwa, których dokonał grozi mu do 8 lat więzienia.

- Przypominamy, że w przypadku zauważenia podobnych zdarzeń, należy od razu, niezwłocznie powiadamiać Policję dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 47 707 23 60 - poinformowała kom. Ewelina Radomyska.

Usiłowanie zabójstwa w Warszawie

Na szczęście w podczas tych napaści nie doszło do tragedii. Tyle szczęścia nie mała 20-letnia kobieta, która została w niedzielę rano (25 lutego) została znaleziona naga i nieprzytomna przy ul. Żurawiej. Okazało się, że została w brutalny sposób zaatakowana i wykorzystana seksualnie.

Zatrzymany w sprawie 23-latek usłyszał zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa kobiety na tle rabunkowym i seksualnym.

W poniższej galerii zdjęć znajdują się kadry z doprowadzenia niedoszłego zabójcy do prokuratury.

Sonda Czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? TAK NIE