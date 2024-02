Natolin. Koszmarny wypadek. Auto na dachu i reanimacja kierowcy

Horror w Natolinie rozegrał się chwilę po godzinie 5 we wtorek, 27 lutego. Jak udało nam się ustalić, w okolicach stacji benzynowej doszło do koszmarnego wypadku. Do rowu wypełnionego wodą wpadło osobowe BMW, za kierownicą którego siedziała kobieta.

− Na miejscu pojawiły się dwa zastępy z Grodziska Mazowieckiego oraz jeden zastęp OSP Kłudno Stare. Nasze działania skupiały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji osoby poszkodowanej z samochodu, który znajdował się w przydrożnym rowie całkowicie wypełnionym wodą, kołami do góry − relacjonuje „Super Expressowi” asp. Krzysztof Stefaniak z grodziskiej straży pożarnej.

Strażacy udzielili poszkodowanej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Musieli reanimować poszkodowaną. − Po przywróceniu funkcji życiowych i dojeździe na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, kobieta została przekazana ratownikom, który po wstępnych badaniach, przetransportowali ją do szpitala − dodaje asp. Stefaniak.