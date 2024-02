Mercedes wjechał w matkę i niemowlaka. Dramatyczny wypadek w Gostyninie

Marsz gwiaździsty - co to znaczy? Rolnicy zapowiedzieli blokadę Warszawy i marsz gwiaździsty na wtorek, 27.02.2024

Mercedes zmiótł matkę i niemowlaka. Dramatyczny wypadek w Gostyninie

Do nieszczęścia doszło w godzinach popołudniowych. - Zgłoszenie przyjęliśmy o godzinie 15. Do wypadku doszło na ulicy Zazamcze. 37-letnią kobietę z 10-miesięcznym dzieckiem zabrano do szpitala. W pojeździe, który uderzył w poszkodowane, znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy zostali od razu zatrzymani. Na miejscu trwają czynności. Więcej informacji udziela prokuratura – przekazał w rozmowie z TVN Warszawa mł. asp. Paweł Klimek z gostynińskiej policji.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn. Na razie nie wiadomo, czy samochodem kierował 33-latek, czy 47-latek. Jak doszło do wypadku? - Matka z dzieckiem w wózku szła prawidłowo lewą stroną jezdni, gdy nagle została potrącona przez mercedesa na angielskich numerach rejestracyjnych, który prawdopodobnie wyjechał zza zakrętu – przekazał TVN Warszawa asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.