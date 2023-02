Lawina zabiła Krzysztofa w Himalajach. Dwoje malutkich dzieci straciło ojca

Tragedia rozegrała się 1 lutego w Indiach. Lawina porwała turystów w narciarskim kurorcie Gulmarg znajdującym się w Kaszmirze. Śnieg porwał ponad 20 osób. W sieci pojawiło się dramatyczne nagranie z tego zdarzenia. Niestety, ofiarami śmiertelnymi tego zdarzenia jest dwóch Polaków. To 45-letni Adam G. z Wrocławia oraz 43-letni Krzysztof W. z Warszawy. Rodzina tego drugiego prosi o pomoc.

Lawina w Himalajach zabiła Krzysztofa. Pilot osierocił dwoje dzieci

Krzysztof był pilotem samolotów pasażerskich. Pracował w liniach Ryanair. Jak czytamy w zrzutce zorganizowanej dla jego rodziny, 43-latek pozostawił żonę Justynę i dwoje małych dzieci - Sonię i Bruna. - Rodzinie pozostały po nim cudowne wspomnienia, zdjęcia i filmy. Nadchodzące dni to dla nich przede wszystkim czas żałoby, pożegnania i ogromnych zmian w życiu. Niestety, potrzebują też bardzo przyziemnej, materialnej pomocy, żeby poradzić sobie z wyzwaniami nadchodzących miesięcy - czytamy na stronie zrzutka.pl. Przyjaciele rodziny apelują, aby wesprzeć finansowo będącą w żałobie żonę zmarłego pilota i jego dzieci. - Tak, by świat tej trójki nie musiał stawać na głowie jeszcze bardziej. By mogli w miarę możliwości zachować spokój swojej codzienności. Spokój tak potrzebny w czasie żałoby po stracie najbliższego człowieka - dodają organizatorzy zrzutki. Każdy, kto chce wspomóc zbiórkę na rzecz rodziny Krzysztofa, może to zrobić w tym miejscu.

Watch: Moments before massive #avalanche hits skiing resort in J&K's #Gulmarg, two foreigners reported dead pic.twitter.com/2V9yyA1Zba— The Times Of India (@timesofindia) February 1, 2023

