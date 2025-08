Legendarny zespół na Narodowym! Tysiące fanów Iron Maiden zjechało do Warszawy

2 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie odbywa się koncert zespołu Iron Maiden, który przyciągnął dziesiątki tysięcy fanów z Polski i zagranicy.

Koncert w Warszawie zakończy trasę Run for Your Lives World Tour, obejmującą 32 występy.

W związku z wydarzeniem zapowiedziano utrudnienia komunikacyjne na Saskiej Kępie.

Tłumy fanów Iron Maiden w Warszawie. Tak bawili się przez koncertem

W sobotę, 2 sierpnia już od wczesnych godzin popołudniowych okolice stadionu PGE Narodowego tętniły życiem. Fani ubrani w charakterystyczne koszulki z podobizną Eddiego – ikonicznej maskotki zespołu – zjeżdżali się z całego kraju, a także z zagranicy. Nietrudno było poznać ich w tłumie. Kariera zespołu Iron Maiden trwa już prawie 50 lat, co sprawia, że na ich koncerty przychodzą przedstawiciele dosłownie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania.

Występem w Warszawie zespół Iron Maiden zakończy trasę Run for Your Lives World Tour, która zaczęła się 27 maja w Budapeszcie. Składa się ona z 32 koncertów, na które sprzedano ponad milion biletów! Złoty jubileusz formacji sprawił, że przygotowano przekrojowy repertuar oparty na pierwszych dziewięciu albumach studyjnych, z uwzględnieniem najbardziej znanych przebojów jak i mniej oczywistych kompozycji.

Utrudnienia związane z koncertem Iron Maiden w Warszawie

W związku z koncertem Iron Maiden w Warszawie wystąpią utrudnienia komunikacyjne. Jak podaje Radio ESKA, 2 sierpnia w godzinach 17:00-21:00 ruch na Saskiej Kępie zostanie ograniczony. Zakazy nie będą dotyczyć autobusów komunikacji miejskiej, ale policja może zdecydować o wyłączeniu ruchu na innych ulicach, jeśli sytuacja tego będzie wymagała.

- Jeżeli nieprzejezdna będzie Sokola od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, to od godz. 17:00 autobusy linii 102 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli zostaną zamknięte Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą linie 102, 135, 146, 147 i 202. Autobusy 102 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 - al. Zieleniecką – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu koncertu, około godziny 22:45, służby mogą zamknąć dla ruchu most Poniatowskiego oraz Al. Jerozolimskie od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a. W przypadku wyłączenia tramwajów, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z99, która będzie kursować między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza. Dodatkowo, linie 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 zostaną skierowane na most Łazienkowski.

- W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego tramwaje linii 9 nie będą kursowały po stronie Śródmieścia. Z kolei na Pradze pojadą z pętli Ratuszowa-Zoo na Gocławek ulicami: Ratuszową, Targową, al. Zieleniecką, al. Waszyngtona i Grochowską. Składy linii 7 i 22 będą jeździły między Kawęczyńską a rondem Wiatraczna przez al. Waszyngtona – dodają stołeczni urzędnicy.

